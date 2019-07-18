 Немецкий автопром начал резкое снижение производства

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Сначала мы исходили из сокращения производства автомобилей на 3%. Теперь ожидаем минус в 4,5%", - сообщил немецкой экономической газете Handelsblatt Штефан Азенкершбаумер, заместитель генерального директора крупнейшего в мире производителя автокомпонентов Bosch.

"Из-за сжатия автомобильных рынков мы существенно отстаем от плана", - признался Вольф-Хеннинг Шнайдер, глава другого лидера на рынке комплектующих - ZF Friedrichshafen.

Торможение глобального автопрома больно ударило и по крупнейшему в мире химическому концерну BASF. У него имеются предприятия в Германии, США, Китае, и всюду их крупными клиентами являются автомобилестроители, заказывающие, к примеру, лаки. 8 июля немецкий гигант сообщил о резком, практически наполовину, сокращении операционной прибыли во 2-м квартале, что вынудило его значительно снизить финансовый прогноз на весь 2019 год.

В качестве причины BASF назвал существенное замедление темпов роста мирового промышленного производства - и первым делом указал на автопром. "Замедление роста в глобальной автомобильной промышленности оказалось особенно сильным, - подчеркивается в официальном сообщении концерна. - В мире производство сократилось в 1-м полугодии примерно на 6%. В Китае, на крупнейшем автомобильном рынке мира, сокращение оказалось больше в два с лишним раза и составило примерно 13%".

Судя по тому, как худеют портфели заказов у немецких производителей комплектующих, во 2-м полугодии объемы производства в отрасли могут еще больше снизиться. Handelsblatt не исключает даже обвального падения. Речь именно о производстве, не о сбыте автомобилей. Он-то как раз до сих пор более или менее держался, в том числе потому, что дилеры распродавали запасы со скидками. Например, в Китае, где с 1 июля при регистрации новых машин стали действовать более строгие нормы для выхлопных газов.

Впрочем, у некоторых автостроителей сбыт уже успел рухнуть. Так, французская группа PSA, владеющая брендами Peugeot и Citroen и немецкой компанией Opel, за первые шесть месяцев продала на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У ее французского конкурента Renault продажи по всему миру снизились на 6,7%.

Daimler продал по всему миру "всего" на 4,6% меньше легковых машин марки Mercedes-Benz, у Volkswagen продажи уменьшились на 2,8%, а у BMW они даже выросли на 0,8%. В результате баварский автостроитель впервые в истории фирмы сумел сбыть за первые шесть месяцев года свыше 1,25 млн автомобилей.

Однако решающее значение имеют не валовые, а финансовые показатели. Volkswagen представит данные за полугодие и новые прогнозы 25 июля, концерн BMW, глава которого, 53-летний Харальд Крюгер, в начале июля неожиданно заявил о своем предстоящем уходе, анонсировал подробный отчет на 1 августа.

12 июля концерн Daimler, по выражению агентства dpa, "шокировал отрасль" сообщением, что во 2-м квартале вместо операционной прибыли получит убыток в размере 1,6 млрд евро, а также предупреждением, что по итогам всего 2019 года результат окажется "существенно ниже" прошлогоднего.

Но вот прогноз Daimler, что норма прибыли при продаже легковых "Мерседесов" будет теперь не 6-8%, а только 3-5%, к дизельному скандалу отношения уже не имеет: тут дело скорее в проблеме всей отрасли. Всемирное снижение продаж заставляет стимулировать спрос скидками, а это ведет к падению рентабельности.

"Мы увидим у всех автопроизводителей и поставщиков комплектующих более низкую маржу. Поэтому ближайшие годы станут серьезным испытанием", - прогнозирует Алекс Вахтмайстер, автомобильный эксперт консалтинговой компании Boston Consulting.