 Новый терминал в аэропорту "Одесса" заработает на вылет 18 июля

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе предприятия, передает БизнесЦензор.

На первом этапе в новом комплексе будет обслуживаться вылет внутренних рейсов Одесса-Киев только авиакомпании "Мотор Сич". Перевод начнется с вечернего рейса М9 251 18 июля.

После этого в новый терминал перенесут обслуживание вылетов рейсов Одесса-Киев авиакомпаний МАУ и SkyUp. Однако ни в аэропорту, ни в обеих авиакомпаниях не смогли уточнить точные сроки переезда.

"Вылет внутренних рейсов МАУ действительно планируется перевести в новый терминал Одессы до конца этого месяца. На данный момент мы ждем официального уведомления от руководства аэропорта. Только после получения подтверждения мы сможем официально подтвердить эту информацию и назвать точную дату", - рассказали в пресс-службе МАУ.

На первом этаже нового терминала вылетающие пассажиры будут проходить регистрацию, на втором - контроль авиационной безопасности, а в случае отправления международными рейсами - паспортный и таможенный контроль.

Возведение нового терминала согласно анонсированным в 2012 году планам предполагалось завершить за 18 месяцев - до конца 2013 года. Однако частичный ввод здания в эксплуатацию на обслуживание только прилетающих рейсов произошел только в 2017 году.

Новый пассажирский терминал имеет площадь 29 тыс. кв. метров и предусматривает возможность установки четырех телетрапов, в то время как площадь действующего сейчас советского аэровокзала составляет 8 тыс. кв. метров.

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