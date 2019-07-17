[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.76 28.81
 Транспорт
  1400  0
Все про:авто (1992) Альфа (2) СБУ (395) закупки (961) Skoda (19)

 СБУ закупила новые автомобили Skoda по 1,2 миллиона за штуку

Воинская часть Е6117 (СБУ, спецподразделение "Альфа") 11 июля по результатам тендера заказала дочернему предприятию "Автотрейдинг-Центр" легковые автомобили специализированного назначения на базе Skoda Kodiaq на общую сумму 4,6 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит четыре внедорожника Skoda Kodiaq Style 2.0 TDI 140 kW 4×4 DSG по 1,15 млн грн за штуку.

Каждый автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, подушки безопасности защиты головы, боковые подушки безопасности спереди, а из дополнительного оборудования: стальную защиту двигателя, прицепное устройство, сигнально-громкоговорящее устройство мощностью не менше100 Вт, встроенные передние специальные световые сигналы синего цвета 12V (4 шт.), комплект зимних шин.

Как отмечает издание, цены на Skoda Kodiaq в комплектации, подобной той, которую приобрела военная часть, без дополнительного оборудования, стартуют от 870 тыс. грн.

На торгах конкурентами ГП "Автотрейдинг-Центр" были ООО "Форвард автоцентр" Ивана Ильтьо и ООО "Талисман" Виталия Гордиенко. Их предложения были выше – на 1 тыс. и на 6 тыс. грн соответственно.

Бенефициаром дочернего предприятия "Автотрейдинг-Центр" является Олег Боярин.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138105
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортСБУ закупила новые автомобили Skoda по 1,2 миллиона за штуку
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines ГБР Донбасс Зеленский Кабмин моряки Нацполиция Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх