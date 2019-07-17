 СБУ закупила новые автомобили Skoda по 1,2 миллиона за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит четыре внедорожника Skoda Kodiaq Style 2.0 TDI 140 kW 4×4 DSG по 1,15 млн грн за штуку.

Каждый автомобиль будет иметь автоматическую коробку передач, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, подушки безопасности защиты головы, боковые подушки безопасности спереди, а из дополнительного оборудования: стальную защиту двигателя, прицепное устройство, сигнально-громкоговорящее устройство мощностью не менше100 Вт, встроенные передние специальные световые сигналы синего цвета 12V (4 шт.), комплект зимних шин.

Как отмечает издание, цены на Skoda Kodiaq в комплектации, подобной той, которую приобрела военная часть, без дополнительного оборудования, стартуют от 870 тыс. грн.

На торгах конкурентами ГП "Автотрейдинг-Центр" были ООО "Форвард автоцентр" Ивана Ильтьо и ООО "Талисман" Виталия Гордиенко. Их предложения были выше – на 1 тыс. и на 6 тыс. грн соответственно.

Бенефициаром дочернего предприятия "Автотрейдинг-Центр" является Олег Боярин.

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