 Кабмин одобрил состав наблюдательного совета "Укргидроэнерго"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В то же время в ходе заседания правительства у министра внутренних дел Арсена Авакова возник вопрос по составу набсовета.

"Мы сейчас решение одобрим, вы посмотрите, пожалуйста, если будут предостережения – я его не подпишу", – ответил ему премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я доверяю международным партнерам, которые подбирают людей, поэтому у меня нет возражений", – добавил премьер.

Как уточнил источник в министерстве энергетики и угольной промышленности, в одобренный состав НС "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш, заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами НС "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

Как сообщалось, комиссия по приему заявок на конкурс на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго" получила предложения от 56 претендентов.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

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