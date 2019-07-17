 Цена электроэнергии для малого бизнеса после скачка снизится на 4-6%, – член НКРЭКУ

Об этом сообщила член Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Елена Антонова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о регулируемом сегменте рынка, то в связи с изменениями тарифов оператора системы распределения (ОСР, облэнерго) и оператора системы передачи (ОСП), которые мы утвердили, то снижение с 1 августа для потребителей первого класса напряжения будет на уровне 4%, для второго класса – на уровне 6%", – сказала Антонова в ходе "круглого стола", посвященного запуску новой модели оптового рынка электроэнергии.

Так, в связи со снижением с 1 августа тарифа оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" (на 10% – до 31,2 коп./кВт-ч) и оператора системы распределения (на 37% – до 7,7 коп./кВт-ч) стоимость электроэнергии для МНП первого класса напряжения снизится на 4% – до 2,05 грн за кВт-ч.

В свою очередь стоимость электроэнергии для МНП второго класса напряжения в связи со снижением тарифа ОСП и ОСР (на 10% – до 31,2 коп./кВт-ч и на 21% – до 48,6 коп./кВт-ч соответственно) уменьшится на 6,2% – до 2,5 грн за кВт-ч.

Антонова отметила, что значительное изменение тарифа НЭК "Укрэнерго" (по факту в структуру тарифа НЭК в условиях нового рынка были включены расходы, которые ранее числились за ГП "Энергорынок"), которое в свою очередь отобразилось и на ценах на розничном рынке, связано с моделью возложения на компанию спецобязательств по компенсации стоимости электроэнергии, генерируемой из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Согласно структуре тарифа ОСП, большая его часть – это расходы на компенсацию стоимости "зеленой" энергии. Они, согласно ранее обнародованным "Укрэнерго" данным, составляют 22,6 коп. (или 65% от предыдущего тарифа в 34,7 коп./кВт-ч, действующего в начале июля, до приостановки судом по иску Никопольского завода ферросплавов действия соответствующего постановления НКРЭКУ № 954).

Антонова уточнила, что с увеличением тарифа оператора системы передачи (ОСП) НЭК "Укрэнерго" на фоне запуска с 1 июля нового рынка цена электроэнергии увеличилась на 11,8% для МНП первого класса напряжения и на 9,4% для МНП второго класса напряжения.

Как сообщалсь, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Как сообщалось, 12 июля после приостановки судом по иску НЗФ действия постановлений №954 и №953, НКРЭКУ установила для НЭК "Укрэнерго" новый тариф на передачу э/э на второе полугодие 2019 года, снизив его на 10,2% – до 312,14 грн/МВт-год (или 31,2 ком./кВт-ч). Снижение связано с сокращением расходов на покупку электроэнергии для компенсации технологических потерь, стоимость которой определяется с учетом цены электроэнергии НАЭК "Энергоатом" на электронных аукционах (80%) и средней ценой электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (20%).

Ранее, с 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

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