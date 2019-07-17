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 Киевский метрополитен отключил прием жетонов еще на одной станции

Киевский метрополитен постепенно выводит из оборота жетоны, заменяя их более современными способами оплаты проезда.

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня к станциям "Нивки" (выход к пожарной части) и "Ипподром" (выход к Ипподрому) присоединились "Теремки" (выход к "Магеллану"). Здесь будут работать только современные средства оплаты", –  сказано в сообщении.

Ранее купленные жетоны можно будет использовать использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

В КП напомнили, что полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года. Альтернативой жетону являются карта метро, бесконтактная банковская карта либо электронный билет Kyiv Smart Card, которой можно рассчитываться также и в муниципальном наземном транспорте.

Как сообщалось, с 15 июля КП "Киевский метрополитен" отключило возможность использовать жетоны в вестибюлях станций "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому). Это первые два вестибюля, которые работают без жетонов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138098
 
 
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