 Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия сообщила, что ее расследование будет сосредоточено на двух вопросах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Первый из них – стандартные соглашения Amazon с продавцами, второй – использование данных при выборе победителей сегмента "buy box", который позволяет покупателям добавлять товар от конкретного продавца напрямую в свою корзину.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, которая может наложить штраф на компании в размере до 10% от их глобального оборота, назвала этот вопрос крайне важным, поскольку все больше европейцев совершают покупки онлайн.

"Электронная торговля усилила конкуренцию в розничном секторе, привела к расширению выбора и более выгодным ценам. Мы должны гарантировать, что крупные онлайн-платформы не устранят эти преимущества поведением, мешающим конкуренции", – сказала Вестагер.

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В свою очередь Amazon сообщила, что будет в полной мере сотрудничать с расследованием ЕС.

Ранее в среду компания заключила договоренность с антимонопольным регулятором Германии, согласившись пересмотреть условия предоставления услуг сторонним торговцам.

По словам источников агентства, Еврокомиссия столкнулась с трудностями при определении рынка, на котором работает Amazon, чтобы понять, кому именно мог быть нанесен конкурентный ущерб. Вопрос заключается в том, рассматривать ли Amazon как участника розничного рынка в целом или как компанию, занимающую собственную нишу.

Напомним, Европейская комиссия с сентября прошлого года собирала отзывы от ритейлеров и производителей о двойной роли Amazon – как торговой площадки и конкурента. Продавцы жаловались на урон, наносимый копиями их продукции на Amazon.

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