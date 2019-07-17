 Путин расширил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на подконтрольный Украине Донбасс

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента обнародован на российском портале правовой информации.

Документом внесены изменения в указ президента РФ №187 от 29 апреля "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

Так, ранее в указе упрощенный порядок распространялся на жителей "отдельных районов Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно", для подтверждения чего допускалось предоставление документов, выданных пророссийскими боевиками.

Теперь упрощенный порядок расширен на всю территорию Луганской и Донецкой областей. Кроме того, установлено, что предоставление выданных боевиками документов не требуется, если местожительство человека по состоянию на вышеуказанные даты содержится в документе, удостоверяющем личность, в том числе паспорте гражданина Украины.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины 8 мая принял решение о непризнании паспортов, которые российские власти начинают выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей, и призвал международное сообщество также не признавать эти документы.

В конце апреля российские СМИ сообщили о начале работы центра выдачи российских паспортов жителям подконтрольных боевикам "ЛНР" районов Луганской области в Новошахтинске в Ростовской области РФ. При этом собирать документы на получение паспортов и заниматься их оформлением будут представители боевиков.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Позже российский президент заявил, что в Кремле рассматривают возможность распространить такой упрощенный порядок получения российских паспортов на всех граждан Украины.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и обязательств России в рамках Минских договоренностей.

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

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