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Все про:гражданство (40) паспорт (77) Путин (343) Россия (3963) Донбасс (465) двойное гражданство (3)

 Путин расширил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на подконтрольный Украине Донбасс

Российский президент Владимир Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента обнародован на российском портале правовой информации.

Документом внесены изменения в указ президента РФ №187 от 29 апреля "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке".

Так, ранее в указе упрощенный порядок распространялся на жителей "отдельных районов Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно", для подтверждения чего допускалось предоставление документов, выданных пророссийскими боевиками.

Теперь упрощенный порядок расширен на всю территорию Луганской и Донецкой областей. Кроме того, установлено, что предоставление выданных боевиками документов не требуется, если местожительство человека по состоянию на вышеуказанные даты содержится в документе, удостоверяющем личность, в том числе паспорте гражданина Украины.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины 8 мая принял решение о непризнании паспортов, которые российские власти начинают выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей, и призвал международное сообщество также не признавать эти документы.

В конце апреля российские СМИ сообщили о начале работы центра выдачи российских паспортов жителям подконтрольных боевикам "ЛНР" районов Луганской области в Новошахтинске в Ростовской области РФ. При этом собирать документы на получение паспортов и заниматься их оформлением будут представители боевиков.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Позже российский президент заявил, что в Кремле рассматривают возможность распространить такой упрощенный порядок получения российских паспортов на всех граждан Украины.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и обязательств России в рамках Минских договоренностей.

Поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138092
 
 
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 Топ комментарии
 
Чем больше выедет винторогого скота из Украины тем лучше. Плакать за ними не будем. Главное ввести в Украине уголовную ответственность и большие штрафы за двойное гражданство.
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Ну вот и все.... Прощай миллионы гектар территорий..
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Страшный БЕНДЕРовец✌‏ @Realuran

Ху**ло подписало указ об упрощении получения свинособачего гражданства жителями Донбасса. Не только для обладателей "паспортов" Лугандона ("Л/ДНР"), а для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины! Ну что введение визового режима с россией все ще не на часі? Поговорим?Путин расширил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на подконтрольный Украине Донбасс - Цензор.НЕТ 1370
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Ну вот и все.... Прощай миллионы гектар территорий..
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это на тебя так бояра действует?рожденный бухать............
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Кацапотварь,ты можеш это написать на каждой ветке по десять раз. НО делать минет западу кацапотварям прийдется всей ордой,после того как их попользуют в аннал
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Шо там Зе хотел с ним переговорить?
Путин воспринимает любую уступку как слабость,
и начинает дожимать.
Любые переговоры с ним бесполезны.
Только если о том, как сдаться в плен.
Потому все кто за мир любой ценой могут заткнуться или валить с Украины.
Израиль с 1948 года живет в состоянии войны.
Пока Путин не отбросит коньки это же предстоит и Украине.
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"президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина грубым нарушением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и обязательств России в рамках Минских договоренностей." - а надо было сказать, что после освобождения все граждане РФ будут отправлены за поребрик. Гражданство РФ облегчит нам очистку нашей территории от мусора. "Коллаборационисты, боевики и пожилые люди": Тука рассказал, кто остался жить в ОРДЛО, Пожилых проверить, а всех остальных, кого наказать, а кого сразу за поребрик.
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Чем больше выедет винторогого скота из Украины тем лучше. Плакать за ними не будем. Главное ввести в Украине уголовную ответственность и большие штрафы за двойное гражданство.
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Alex с номерами вы вообще думаете , что пишете , есть еще западно-украинцы с гражданством Венгрии , есть до миллиона людей с польским гражданством , есть румынским молдавским ,с израильским Вы всех хотите закрывать и штрафовать? Это мягко говоря не очень умно Путин расширил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на подконтрольный Украине Донбасс - Цензор.НЕТ 876
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Страшный БЕНДЕРовец✌‏ @Realuran

Ху**ло подписало указ об упрощении получения свинособачего гражданства жителями Донбасса. Не только для обладателей "паспортов" Лугандона ("Л/ДНР"), а для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины! Ну что введение визового режима с россией все ще не на часі? Поговорим?Путин расширил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на подконтрольный Украине Донбасс - Цензор.НЕТ 1370
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фотографии Грозного после "защиты своих граждан" видел весь мир
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Команда З спрощена процедураидля вас и рабиновичей, медведчуков и бойков прихватите!
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