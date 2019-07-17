[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.76 28.81
 Корпоративные отношения
  720  0
Все про:Гидропарк (3) Киев (2033) назначение (339) руководство (87)

 Власти Киева назначили нового руководителя "Гидропарка"

Департамент культуры Киевской городской государственной администрации назначил Олега Челомбитько исполняющим обязанности директора Парка культуры и отдыха "Гидропарк".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передает БизнесЦензор.

По словам директора Департамента культуры Дианы Поповой, главой "Гидропарка" должен быть специалист, который сможет воплотить в жизнь масштабный проект модернизации "Гидропарка".

"Много лет парк нуждался в особом внимании и сейчас его ждут очень большие изменения. Мы видим потенциал развития, и именно Олег Игоревич знает, как это сделать", – прокомментировала Попова.

По словам Челомбитько, он имеет целью превратить "Гидропарк" в инновационный семейный парк отдыха, который будет соответствовать европейским стандартам.

"Уверен, что через некоторое время киевляне будут иметь свое собственное пространство, где будут сочетаться природа и современные технологии", – сказал Челомбитько.

Как отметили в Департаменте культуры, одними из первых шагов нового руководителя стало назначение обновленной охраны и очистки территории от мусора.

Прежним своим местом работы Челобитко указал медиагруппу StarLightMedia и компанию по управлению недвижимостью Compass FM.

В то же время, согласно данным Единого госреестра, Челомбитько числится учредителем трех фирм, занимающихся расследованиями и предоставлением услуг частных охранных фирм – "Неера-Украина", "Керос-Щит, Центр", "Керос-Щит" (все – ООО, Киев).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138089
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияВласти Киева назначили нового руководителя "Гидропарка"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines ГБР Донбасс Зеленский Кабмин моряки Нацполиция Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх