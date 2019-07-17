 Власти Киева назначили нового руководителя "Гидропарка"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передает БизнесЦензор.

По словам директора Департамента культуры Дианы Поповой, главой "Гидропарка" должен быть специалист, который сможет воплотить в жизнь масштабный проект модернизации "Гидропарка".

"Много лет парк нуждался в особом внимании и сейчас его ждут очень большие изменения. Мы видим потенциал развития, и именно Олег Игоревич знает, как это сделать", – прокомментировала Попова.

По словам Челомбитько, он имеет целью превратить "Гидропарк" в инновационный семейный парк отдыха, который будет соответствовать европейским стандартам.

"Уверен, что через некоторое время киевляне будут иметь свое собственное пространство, где будут сочетаться природа и современные технологии", – сказал Челомбитько.

Как отметили в Департаменте культуры, одними из первых шагов нового руководителя стало назначение обновленной охраны и очистки территории от мусора.

Прежним своим местом работы Челобитко указал медиагруппу StarLightMedia и компанию по управлению недвижимостью Compass FM.

В то же время, согласно данным Единого госреестра, Челомбитько числится учредителем трех фирм, занимающихся расследованиями и предоставлением услуг частных охранных фирм – "Неера-Украина", "Керос-Щит, Центр", "Керос-Щит" (все – ООО, Киев).

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