 Кабмин упростил транзит товаров из ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Постановлением вводятся таможенные декларации отдельных типов, которые будут применяться для декларирования в таможенном режиме транзита иностранных товаров из ЕС, стран-членов Европейской ассоциации свободной торговли, Конвенции о процедуре общего транзита, если такие товары перемещаются автомобильным транспортом без перегрузки и их ввоз не требует уплаты таможенных платежей.

Как пояснили в Минфине, это позволит использовать таможенные декларации отдельных типов, предусмотренных Конвенцией о процедуре общего транзита, до завершения вступления в силу этой Конвенции для Украины.

Выполнение таможенных формальностей по таможенным декларациям отдельных типов будет осуществляться в рамках тестового применения национальной подсистемы Новой компьютеризированной транзитной системы ЕС.

Приобретение программного обеспечения для реализации этого постановления будет осуществляться через финансовую помощь, которая предоставляется Европейским Союзом в рамках программы "Поддержка государственного управления финансами для Украины - EU4PFM".

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О режиме совместного транзита" в апреле 2019 года, однако с тех пор не смогла рассмотреть документ во втором чтении.

Законопроектом предполагается имплементировать в законодательство Украины положения Конвенции о процедуре общего транзита от 20 мая 1987 года и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами от 20 мая 1987 года, в соответствии с обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Согласно статье 15а Конвенции о процедуре общего транзита любая третья страна может стать Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции, если она приглашена депозитарием Конвенции по решению Объединенного комитета, который отвечает за администрирование этой Конвенции и обеспечения ее надлежащего исполнения.

Для получения такого приглашения Украина должна доказать способность выполнять ее условия, в частности, используя в одностороннем порядке до одного года национальный модуль Новой компьютеризированной транзитной системы, которая используется договаривающимися сторонами Конвенции.

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