 Минрегион призвал местные власти ввести новые ограничения застройки

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

Замминстра напомнил, что с 1 сентября 2018 года в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий", которые, в частности, впервые ввели норму по ограничению высотности зданий в населенных пунктах Украины - так называемые "голубые линии". Они регулируют силуэт и высотность застройки и способствуют сохранению гармоничного облика населенных пунктов.

"Много проектов было согласовано до принятия новых строительных норм, и они начали строиться раньше. Поэтому только сейчас мы начнем наблюдать первые результаты этих изменений, как строятся новые объекты по новым нормам. Например, мы ввели новые ГСН по планированию и застройке территорий. Появилось такое понятие, как "голубая линия" – ограничение высотности в населенных пунктах. И украинские города уже должны изменять генеральные планы и вводить новый раздел с "голубыми линиями", – сказал Парцхаладзе.

Он отметил, что, к сожалению, не все органы местной власти заинтересованы это делать быстро.

"Нам они прямо не подчиняются. Мы можем регулировать их работу только нормами и правилами. Но вопрос, выполняют ли они их. Пока не видим результатов по обновлению генеральных планов с учетом новых норм", – добавил замминистра.

Он рассказал, что в рамках закона о децентрализации на места были делегированы многие полномочия и доходов. Поэтому выполнение государственных строительных норм также должно быть на постоянном контроле местной власти.

"Если четыре года назад доходы всех местных бюджетов были около 50-60 млрд грн, то сегодня это уже около 300 млрд грн. Им переданы колоссальные ресурсы и возможности. И они должны их использовать", – подчеркнул Парцхаладзе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram