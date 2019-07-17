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Все про:Мариуполь (133) покупка (747) Укрзализныця (2283) вагоны (351)

 Кабмин одобрил покупку новых вагонов для дополнительного поезда в Мариуполь, – "Укрзализныця"

"Укрзализныця" дополнительно закупит 10 новых пассажирских вагонов, из которых будет сформирован поезд до Мариуполя. Решение о внесении изменений в финплан компании, которыми предусмотрено финансирование закупки, на заседании 17 июля одобрило правительство.

Об этом говорится в сообщении компании. передает БизнесЦензор.

Новые вагоны - два СВ и 8 купе - будут поставлены уже в ближайшее время. Благодаря этому подвижному составу поезд №9/10 будет курсировать ежедневно. Сейчас он курсирует через день.

В целом до Мариуполя курсирует 7 пассажирских поездов дальнего сообщения: №104, 84 и 10 Киев-Мариуполь, №96 Бахмут-Мариуполь, №142 Мариуполь-Одесса и №95 Харьков-Мариуполь, №70 Львов-Мариуполь.

Как сообщалось, на заседании правительства в среду премьер Владимир Гройсман поручил за 2 месяца запустить дополнительный пассажирский поезд из Киева в Мариуполь, для чего, по словам главы Кабмина, уже найдено решение. 

Ранее Крюковский вагоностроительный завод подал в суд на АО "Укрзализныця" из-за того, что компания не забирает заказанные у завода вагоны и не проводит оплату за них. 

По данным завода, железная дорога не не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, которые получила от вагоностроителей в декабре 2018 года и январе 2019 года и не оплатила авансовые платежи.

В ответ в "Укрзализныце" заявили, что вопрос оплаты за вагоны потребует согласования Кабмином изменений в финплан компании.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138079
 
 
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