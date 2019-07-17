 Глава Счетной палаты вновь пожаловался на недопуск к проверке предприятий "Нафтогаза"

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания правительства в среду, 17 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пацкан подчеркнул, что решение о проведении соответствующего аудита было принято Счетной палатой в начале июля. В частности, в рамках проведения аудита должны быть проверены семь объектов, в том числе "Укртрансгаз".

В то же время 15 июля контрольная группа Счетной палаты не была допущена к проведению аудита. Сотрудники "Укртрансгаза" заявили, что руководство на рабочем месте отсутствует и без их указания аудиторов не допустят.

В свою очередь руководитель "Укртрансгаза" в телефонном разговоре с членом Счетной палаты сообщил об отсутствии оснований для проведения аудита.

Пацкан добавил, что сейчас полицией открытое уголовное производство по данному факту.

"Следующий выход будет непосредственно к "Нафтогазу". Поэтому я обращаюсь с требованием к главе правительства и правоохранителей способствовать тому, чтобы Счетной палате не препятствовали", – сказал глава ведомства.

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Как сообщалось, в апреле Пацкан заявлял, что Счетная палата начала аудит "Нафтогаза" в конце ноября прошлого года, однако компания отказалась предоставить доступ к запрашиваемым документам.

В марте этого года Счетная палата повторно заявила о проведении аудита и пообещала предоставить отчет о нарушениях, если они будут обнаружены.

В свою очередь в пресс-службе "Нафтогаза" заявили, что финансово-хозяйственную деятельность НАК контролируют Государственная аудиторская служба и Государственная фискальная служба, а Счетная палата не имеет таких полномочий. В Счетной палате с таким утверждением не согласны.

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