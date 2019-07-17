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 Lufthansa изменит порядок пропуска пассажиров в самолет

Немецкая авиакомпания Lufthansa и ее дочерняя компания Swiss изучают новую систему посадки Wilma. В компании считают, что этот способ поможет повысить пунктуальность.

Об этом сообщает airliners.de, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

В ближайшее время пассажиров компании могут попросить войти в самолет в другом порядке.

Способ посадки Wilma (Window, Middle и Aisle) предполагает определенный порядок, в котором пассажиры должны войти в самолет. Сначала входят пассажиры с местом у окна, затем те, у кого места по середине, и последними заходят пассажиры, сидящие возле прохода.

Допускаются и исключения. Например, люди, путешествующие вместе, могут заходить самолет одновременно. Также не разделяют родителей и детей. Кроме того, приоритетная посадка остается у пассажиров бизнес-класса.

Предположительно, новый способ начнут применять с ноября. В Lufthansa считают, что Wilma позволит сократить время, за которое пассажиры занимаю места, и уменьшит количество задержанных рейсов. В мировой практике задержанным считается рейс, отправленный с опозданием более 15 минут от времени, указанного в расписании.

Согласно исследованиям, Wilma экономит 35% времени по сравнению с традиционным процессом посадки. Однако самый быстрый способ - свободный выбор места.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138067
 
 
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