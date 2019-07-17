 Мининфраструктуры заподозрило вывод активов из украинского порта во Вьетнаме

Об этом заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Порт должен приносить деньги. Если сравнивать, то "Лотос" – это где-то аналог порта "Херсон", и он должен приносить, приблизительно, $2-5 млн. Соответственно, наша доля должна составлять где-то 37%, то есть, примерно $1-2 млн", – пояснил заместитель министра.

По словам Довганя, вьетнамская сторона предлагает по итогам 2018 года выплатить Украине $150 тыс. дивидендов, но в Мининфраструктуры считают эту сумму заниженной и настаивают на независимом аудите.

"Нам не удалось провести независимый аудит, и мы не видим показателей порта. Мы имеем только какие-то общие цифры по перевалке, но не понимаем, сколько средств тратится на дноуглубление, ремонт причалов, какие есть системы бонусов для персонала порта. Мы не понимаем, каким образом выплачиваются премии. Это должен был проверить независимый аудит, но нам в этом отказали. Это предмет нашего спора с ними", – отметил Довгань.

По словам чиновника, пока Мининфраструктуры не понимает финансовых показателей, оно не намерено утверждать инвестиционный план порта, который предусматривает строительство контейнерного терминала за $2 млн.

Довгань также отметил, что в Мининфраструктуры подозревают, что за прошедший год вьетнамская сторона выводила определенные активы из порта.

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Как сообщалось, ранее в Мининфраструктуры заявили, что руководство совместного предприятия СП "Лотос" во Вьетнаме отказалось встречаться с украинской делегацией во главе с заместителем министра Виктором Довганем.

"Вьетнамская сторона пренебрегла возможностью развивать партнерские отношения, лишив украинского партнера рычагов влияния и контроля за хозяйственной деятельностью СП "Лотос". Такие действия заставляют украинскую сторону в дальнейшем решать вышеуказанные проблемные вопросы в судебном порядке", – заявили в Мининфраструктуры.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что порт "Лотос" во Вьетнаме, 37,93% которого принадлежит государственному предприятию "Черноморское морское пароходство", выплатит Украине $140 тыс. дивидендов за 2017 год.

Ранее в Мининфраструктуры заявляли о восстановлении контроля над долей ГСК "ЧМП" в уставном капитале СП "Лотос".

В частности, в 2018 году украинская делегация приняла участие в 34-м заседании Совета Правления СП "Лотос" и переговорах с руководством предприятия, украинская сторона также получила дивиденды от деятельности СП "Лотос" за период 2012-2016 годы и согласовала распределение прибыли предприятия за 2017 год.

Кроме того, представитель ГСК "ЧМП" был назначен первым заместителем генерального директора СП "Лотос", а два представителя ГСК "ЧМП" вошли в состав совета совместного предприятия

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