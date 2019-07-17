 Renault создала совместное предприятие по производству электромобилей в Китае

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Согласно условиям сделки, Renault увеличит свою долю в дочернем предприятии JMCG, производителе электромобилей JMEV, до 50%, инвестировав в нее 1 млрд юаней (около 128,5 млн евро).

"Китай - ключевой рынок для Renault Groupe. Это партнерство с JMCG в области электромобилей поможет реализовать наши планы по росту продаж в Китае, а также увеличить наши возможности на рынке электромобилей", - отметил глава китайского подразделения Renault Франсуа Прово.

JMEV была основана в 2015 году. В настоящий момент ее производственная мощность рассчитана на выпуск 150 тыс. автомобилей в год. Компания выпускает электромобили классов седан и кроссовер.

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