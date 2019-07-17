 Акционеры утвердили докапитализацию банка "Львов" на 100 миллионов

Как говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение об увеличении уставного капитала акционеры приняли на собрании 25 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, банк проведет частное размещение акций допвыпуска номиналом 0,1 грн.

Читайте также: США предоставят гарантии владельцу банка "Львов" по кредиту на $150 миллионов

Как сообщалось, в 2018 году швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG приобрела мажоритарный пакет акций банка "Львов" в размере 51%.

Другим крупнейшим акционерами банка на начало года являлся Маргиер Петурсон (Margier Peturson) – 48,93%.

В феврале responsAbility Participations направила всем другим акционерам публичное безотзывное предложение о выкупе их ценных бумаг.

Согласно информации на сайте Нацбанка Украины на начало этого года, более 60% акций ResponsAbility Participations AG принадлежит швейцарским финансовым учреждениям, в том числе Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Baumann&Cie, Pensionskasse der F.Hoffmann-La Roche AG, PKE-CPE Vorsorgestiftung Energie, Nest Sammelstiftung, 19,23% – германской KfW Bankengruppe, остальное – частным инвесторам, менеджменту и сотрудникам компании.

ResponsAbility Participations специализируется на инвестициях в развивающиеся рынки.

Банк "Львов" зарегистрирован в 1991 года.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на начало 2019 года по размеру чистых активов (2,46 млрд грн) банк "Львив" занимал 36 место среди 77 действовавших в стране банков.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram