 "Укрэнерго" разработает ТЭО строительства вставки постоянного тока при участии Всемирного банка

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Вставка постоянного тока – объект, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный и наоборот. В основном их используют для передачи электроэнергии между несинхронизированными энергосистемами переменного тока.

В Украине сейчас синхронно с энергосистемой континентальной Европы (системные операторы которой объединены в ENTSO-E) работает лишь небольшая часть энергосистемы – остров Бурштынской ТЭС (4% производства и потребления). Он синхронизирован с ENTSO-E, и в то же время физически отсоединен от основной части объединенной энергосистемы Украины (96% производства и потребления). Экспорт и импорт из ЕС в основную часть ОЭС Украины пока невозможен.

Как отмечают в "Укрэнерго", в основной части ОЭС очень низкий уровень конкуренции, вызванный высокой концентрацией рыночной власти в руках двух игроков – ГК "ДТЭК Энерго" и ГП "НАЭК "Энергоатом". Эта ситуация изменится после полной синхронизации украинской энергосистемы с европейской, но она запланирована на 2023 год.

Единственной возможностью существенно увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в более сжатые сроки, то есть до полной синхронизации с ENTSO-E, является строительство вставки постоянного тока мощностью от 600 МВт на границе ОЭС Украины и острова Бурштынской ТЭС (ПС 750 "Западноукраинская").

Этот проект может быть реализован за 2,5 года, а ориентировочные затраты составят до $150 млн. При этом ожидаемый экономический эффект для ОЭС Украины от работы вставки постоянного тока уже в первый год эксплуатации может составить от $150 млн. Таким образом, этот проект может окупиться еще до полной синхронизации с ENTSO-E.

"Строительство ВПТ не означает отказ системного оператора "Укрэнерго" от планов полностью синхронизировать украинскую энергосистему с европейской. Наоборот, реализация этого проекта значительно облегчит объединение энергосистем и существенно повысит уровень операционной безопасности функционирования ОЭС Украины. Например, обеспечит дополнительные резервы регулирования частоты и мощности, возможность регулирования напряжения, ликвидации кольцевых перетоков из стран ЕС через территорию Украины. А также обеспечит энергосистему Украины независимым источником мощности в случае возникновения системной аварии, а именно – за счет резервирования собственных нужд Хмельницкой, Ривненской АЭС и других атомных и тепловых электрических станций. Именно по этим причинам ВПТ широко используются в рамках энергосистемы континентальной Европы. Сейчас Минэнерго рассматривает проект расширения енергострова Бурштынской ТЭС за счет строительства "Энергетического моста Украина-ЕС". – сказано в сообщении.

Проект предусматривает выделение второго энергоблока ХАЭС мощностью 1000 МВт вместе с воздушной линии 750 кВ ХАЭС-Жешув для работы на экспорт в Польшу. Также планируется привлечение инвестора на конкурсной основе в рамках государственно-частного партнерства для увеличения мощности остальных атомных блоков суммарно на 1000 МВт. Предполагается продажа инвестору всей электроэнергии, произведенной вторым энергоблоком ХАЭС на 20 лет вперед по заранее определенной цене на границе с Польшей для дальнейшего ее экспорта в ЕС.

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