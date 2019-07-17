 Популярность онлайн-платежей за газ на Николаевщине выросла на треть

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Николаевгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Как отмечают в компании, уже четвертый год подряд ведется работа над расширением спектра возможностей для клиентов для удобной оплаты за газ.

"Так одним из самых популярных в настоящее время является "Личный кабинет" на сайте 104.ua. С его помощью можно не только оплатить за газ, но и передать показания счетчика, просмотреть историю своих начислений и платежей, загрузить счет, узнать актуальную цену на природный газ и даже обратиться к специалистам газовой компании с вопросом", – сказано в сообщении.

По данным компании, сервисом "Личного кабинета" уже воспользовались более 85 тыс. потребителей газа Николаевщины.

Кроме того, в последнее время значительно вырос интерес клиентов к использованию платежных систем. Так, в июне 2019 года количество онлайн-платежей по ним выросло на 35%, по сравнению с январем, – с 39,6 тыс. до 53,1 тыс.

"Мы постоянно работаем над тем, чтобы расширить функционал взаимодействия с нами. Стремимся упростить для наших клиентов возможность передать показания счетчика и своевременно оплатить газ, чтобы они не теряли свое время, стоя в очередях, а могли провести его с пользой по своим делам. И мы рады отметить, что нам это удается, ведь все больше клиентов отдают предпочтение дистанционным сервисам", – прокомментировал директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Наталья Левченко.

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В компании отмечают, что в последнее время заметили и положительную динамику в части расчетов потребителей за природный газ. Так, в мае за газ, потребленный в апреле, клиенты компании рассчитались на 80%, а уже в июне эта отметка достигла почти 100%.

Однако николаевцы еще не погасили все долги, накопленные за отопительный период с октября 2018 года по апрель 2019 года. Общая сумма задолженности составляет почти 420 млн грн.

При этом долг за газ может стать причиной для отказа в выплате субсидий, и начислении пени. Поэтому в "Николаевгаз сбыте" напоминают, что согласно Правил поставки природного газа бытовой потребитель обязан ежемесячно обеспечивать своевременную и полную оплату стоимости природного газа. Если он не имел возможности это делать определенный период и накопил долги, ему необходимо обратиться в компанию для заключения договора реструктуризации. В противном случае, газоснабжения ему будет ограничено.

Напомним, ООО "Николаевгаз Сбыт" – поставщик природного газа по регулируемому тарифу на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 354 млн куб. м газа.

ООО "Николаевгаз Сбыт" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 347 тыс. домовладений Николаевской области, а также 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

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