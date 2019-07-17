 Администрация портов впервые за 6 лет начала работы по углублению дна Днепра

Дноуглубление на водохранилищах предусматривает обеспечение гарантированных габаритов и восстановление глубин до уровня 3,65 м, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

Работы выполняются флотом филиала АМПУ "Дноуглубительный флот", а также мощностями подрядчиков, определенных на тендерах в системе электронных закупок ProZorro.

Как отметили в АМПУ, сейчас продолжается эксплуатационное дноуглубление судового хода Кременчугского водохранилища, которое выполняет подрядная организация ООО "СОБИ". Общий объем работ составляет 770 тыс. куб. м.

Также продолжается восстановление глубин на перекатах Каменского водохранилища. Здесь задействован собственный флот филиала АМПУ – земснаряд "Скиф". Общий объем работ –30 тыс. куб. м.

"Перед специализированным филиалом ГП "АМПУ" стоит масштабная задача восстановить габариты судового хода на внутренних водных путях, где системное дноуглубление не проводилось последние шесть лет... На водохранилищах, где продолжаются работы, глубины местами на полметра меньше нужных габаритов. В целом по этим двум объектам дноуглубление будет проведено на 57 км судового хода", – отметил глава АМПУ Райвиц Вецкаганс.

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Как сообщалось, филиал Администрации морских портов Украины "Дноуглубительный флот" планировал приступить к дноуглубительным работам на Днепре еще летом 2018 года.

Комиссия по распоряжению имуществом Министерства инфраструктуры Украины 23 марта 2018 года приняла решение о передаче 22 единиц дноуглубительного флота от госпроедприятия "Укрводшлях" на баланс филиала АМПУ "Дноуглубительный флот".

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