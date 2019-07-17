 Минздрав планирует привлечь иностранных инвесторов для развития больниц

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в сети Facebook.

Глава Минздрава отметила, что общий бюджет на медицину в 2019 году составляет 95,8 млрд грн, но этих средств не хватает для всех так называемых капитальных инвестиций.

"Для того, чтобы обеспечить украинцев не только качественной медицинской помощью, но и современными новыми больницами, мы ищем инвестиции за рубежом. Сейчас продолжаются переговоры с European Investment Bank, International Finance Corporation (World Bank Group) и частным иностранными инвесторами", – сообщила Супрун.

Глава министерства отметила, что инвесторам предлагаются уже разработанные конкретные проекты, в том числе развитие Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

"При кардиологическом центре планируют создание уникального родильного отделения для детей с врожденными пороками сердца. Здесь их смогут оперировать в течение нескольких часов после рождения", – отметила Супрун.

"Еще один проект – реорганизация госпиталя "Лесная поляна" в реабилитационный центр для ветеранов. Планируется, что специализацией центра будет восстановление психического здоровья ветеранов. Его создание поможет сохранить здоровье ветеранов и уменьшить риски суицидов. Также есть интерес со стороны инвесторов развивать сеть инсультных центров, диагностических лабораторий и отделений, предоставляющих услуги гемодиализа", – добавила Минздрава.

Супрун отметила наличие позитивных примеров сотрудничество частного сектора и государства уже на первых этапах трансформации системы здравоохранения.

"Если говорить о семейной медицине, то каждое пятое заведение, в котором пациенты заключали декларации с врачами – частное. Главный результат этого кейса – усиление конкуренции, а следовательно – улучшение сервиса и медицинских услуг", – добавила глава Минздрава.

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Как сообщалось, с 1 января 2020 года все медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, перейдут для оплаты по договорам с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для этого они должны отвечать нескольким требованиям, первая из которых – реорганизоваться в коммунальные некоммерческие предприятия.

Те больницы, которые не реорганизуются и не подпишут договор с НСЗУ, не смогут получать финансирование из государственного бюджета.

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