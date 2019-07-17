 Кабмин упростил процесс назначения и перерасчета пенсий (обновлено)

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

"Цель соответствующего решения – упростить процесс назначения, перерасчета, выплаты пенсий, установления надбавок и доплат к ним, или перевод с одного вида пенсии на другой", – сказано в сообщении.

Так, согласно принятому постановлению, Кабмин ввел обмен информацией между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти, в частности, с целью подтверждения сведений заявителя относительно прав на льготы, актов гражданского состояния, проблем инвалидности, места жительства/пребывания.

Ранее граждане были вынуждены подавать документы, содержащие одинаковую информацию и сведения, которые уже есть в наличии у государства в различных реестрах, а значит – тратить время и деньги для получения соответствующих справок и документов.

"Принятое правительством постановление предлагает бесплатное использование информации и электронный документооборот с по крайней мере 6 разных информационных реестров: Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Централизованного банка данных по проблемам инвалидности, Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы, реестров данных о детях дошкольного, школьного возраста и учащихся, проживающих или находящихся в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, реестров территориальных общин", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Минэкономразвития, это позволит сократить количество документов, которые подаются гражданами Украины непосредственно в пенсионные органы, обеспечит прозрачность назначения пенсий за счет использования актуальной и достоверной информации, содержащейся в государственных реестрах.

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