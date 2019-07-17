 "Новый Шелковый путь" в Китай через Украину так и не заработал, – Мининфраструктуры

Об этом заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Несмотря на постоянные переговоры с китайцами, пока что "Новый Шелковый путь" не работает. И пока что он для них остается геополитически запасным. Они используют его для переговоров с россиянами, для апелляции по снижению их тарифов и т.д.", – сказал чиновник.

По словам замминистра, Китай не использует "Новый Шелковый путь", не пускает по нему грузы, отправляя их преимущественно через Казахстан, Россию и Беларусь.

В то же время, по словам Довганя, несмотря на отсутствие грузов из Китая, транспортный коридор через Украину все равно развивается, пусть и медленнее, чем ожидали.

"Каждый день из Черноморска идут два парома – это 150-200 вагонов. И это только паромы, а есть еще грузовые корабли, где цифры по перевозке товаров по направлению Восток-Запад в два раза больше. Мы отправляем грузы, которые запрещены к транзиту через Россию. Другой вопрос в том, что эти грузы заканчивают свой путь в Казахстане и не идут в Китай", – сообщил заместитель министра.

Довгань также отметил, что из-за низких объемов импорта из стран Средней Азии, поезда, следующие по этому транспортному коридору нечем загрузить в обратную сторону. Поэтому перевозчикам приходится оплачивать перегонку порожних вагонов, что очень дорого и негативно влияет на рынки сбыта.

"Раньше у нас были большие рынки сбыта в Средней Азии – в основном продукты питания, которые прибывали фурами и вагонами. Сейчас они едут двумя паромами: через Черное море и Каспий. Это в два раза дороже, а некоторая продукция, например, продукция Roshen, не всегда выдерживает этот путь", – заявил Довгань.

По словам чиновника, сегодня в восточном направлении идут 66 поездов, тогда как раньше могло стоять до 600 каждый день.

"С 2016 года, после того как Путин ввел свои ограничения, наш экспорт в эти страны сократился в 10 раз", – подчеркнул замминистра, отметив, что Украина с каждым днем становится все более неконкурентной на этих рынках.

Довгань уточнил, что причиной этому – дешевая российская продукция, которая заменяет украинскую, поскольку та стала дорогой из-за дороги.

Как сообщалось, в 2016 году Украина официально вошла в Транскаспийский международный транспортный маршрут – транспортный коридор Китай-Европа, который был призван обеспечить транспортную связь между Китаем и Европой в обход России.

Первый экспериментальный грузовой поезд, который был запущен 15 января 2016 года по так называемому "Новому Шелковому пути", вернулся в Украину лишь спустя три месяца - 17 апреля.

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