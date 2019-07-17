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 Поступления от налога на доходы физлиц выросли на 22%, – ГФС

В январе-июне 2019 года в сводный бюджет поступило 118 млрд грн налога на доходы физических лиц. Это на 21,6%, или на 20,9 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года. Тогда поступления составляли почти 97,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

В июне налога на доходы физических лиц было уплачено 22,4 млрд грн. Этот показатель на 17,7%, или на 3,4 млрд грн, превышает поступления июня прошлого года.

В первом полугодии 2019 года в государственный бюджет поступило 10,4 млрд грн военного сбора, что на 22%, или на 1,9 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В июне в государственный бюджет было уплачено почти 2 млрд грн военного сбора, что на 18,2%, или на 304 млн грн, больше июня 2018 года. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138008
 
 
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