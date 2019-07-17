[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.76 28.81
 Транспорт
  241  0
Все про:поезд (656) Укрзализныця (2283) закупки (961)

 "Укрзализныця" планирует закупить легкие локомотивы для контейнерных поездов

"Укрзализныця" намерена до 2025 года закупить легкие четырехосные двухсистемные локомотивы, которые смогут использоваться в первую очередь для контейнерных поездов, а также и для пассажирского сообщения.

Об этом в интервью порталу "Магистраль" сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Чтобы закрыть потребность в электрической тяге, нам понадобится до 2025 года приобрести почти 130 электровозов переменного тока и 65 электровозов постоянного тока. Кроме того, рассматривается возможность закупки легких четырехосных двухсистемных локомотивов. Эти машины могут использоваться как для контейнерных поездов (общей массой до 2 тыс. тонн), так и для пассажирских", - отметил Саболевский.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138005
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт"Укрзализныця" планирует закупить легкие локомотивы для контейнерных поездов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines выборы ГБР Зеленский Кабмин Нацполиция Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх