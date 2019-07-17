[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.76 28.81
 Транспорт
  350  0
Все про:Крым (694) Россия (3963) карта (96)

 Россия продает в Европе незаконные навигационные карты с оккупированным Крымом. ФОТО

Российская Федерация незаконно производит морские навигационные карты на территорию Украины и продает их через компании Великобритании и Норвегии.

Об этом сообщает пресс-службу государственного учреждения "Госгидрография", передает БизнесЦензор.

"Россия незаконно реализует карты на воды Украины, несмотря на то, что Госгидрография выпускает и продает полную коллекцию карт в зоне своей юрисдикции. Такое перекрытие может привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и привести к гибели моряков", – сказано в сообщении.

Как указывают в ведомстве, кроме этого, такими действиями РФ забирает часть украинского рынка сбыта карт, нанося ущерб национальным интересам страны.

"Россия в течение последних лет, пренебрегая всеми международными нормами и требованиями, производит и распространяет навигационные карты в зону юрисдикции Украины в Черном и Азовском морях, создавая огромную опасность судоходства в регионе. По непонятным причинам прежнее руководство учреждения замалчивало эту ситуацию, но их бездействие может стоить Украине и миру человеческих жизней", – отметил начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

"Мы доложили о ситуации главе Морской администрации Дмитрию Петренко и, заручившись его поддержкой, хотим заставить РФ прекратить свои незаконные действия. Этому также будут способствовать иностранные коллеги и профессионализм наших юристов. Ведь эта проблема касается не только Госгидрографии, но и нарушает национальные интересы Украины", – добавил глава ведомства.

Россия продает в Европе незаконные навигационные карты с оккупированным Крымом 01

В частности, делегация Украины 13 июня на 21 заседании Гидрографической комиссии по Средиземному и Черному морям в Кадисе (Испания) выразила протест против таких действий Российской Федерации и требовала прекратить нарушение норм международного права.

Также Госгидрография уже обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, Международной гидрографической организации и соответствующие органы с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинском воды из международного оборота.

"Прекращение преступного оверлеппинга карт – это только первый шаг Госгидрографии в борьбе с Россией. В ближайшее время начнем процедуру подачи иска учреждения к Российской Федерации в Международный суд в Гааге по поводу незаконного захвата нашего имущества в Крыму. Госгидрография вместе с Государственной службой морского и речного транспорта будут использовать все доступные инструменты, чтобы заставить Россию ответить за свои действия", – подчеркнул Щипцов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3138002
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортРоссия продает в Европе незаконные навигационные карты с оккупированным Крымом. ФОТО
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines выборы ГБР Зеленский Кабмин Нацполиция Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх