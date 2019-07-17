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 Мининфраструктуры предложило упростить требования к обоснованию проектов

Министерство инфраструктуры Украины выступает за упрощение требований к технико-экономическому обоснованию (ТЭО), ориентируясь на практику Евросоюза.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы хотим упростить требования к проектной документации, ориентируясь на практику Евросоюза, когда вместо полноценного ТЭО на начало работы с финансированием проекта создается только его так называемое feasibility study (инвестиционное обоснование). Оно не будет стоить огромных денег, как полноценное ТЭО", - сказал Довгань.

Он отметил, что в настоящее время это очень длительный процесс - очень долго утверждается ТЭО, оно корректируется, проходит множество инстанций, экспертиз.

"ТЭО должен заниматься подрядчик совместно с проектной организацией, министерство не должно утверждать каждую его страницу. Мы должны заниматься политикой и тем, чтобы компании придерживались норм по безопасности и утвержденных норм ГСН", - добавил замминистра.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137993
 
 
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