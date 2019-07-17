 Зеленский обещает уволить главу "Укртрансбезопасности" после создания нового Кабмина

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я фамилию "Ноняк" слышу последние 10 дней. С первого дня понял, в чем проблема, ребята (команда Офиса президента) показали мне статистику, какие проблемы возникают из-за этой фамилии. Я позвонил премьер-министру (Владимиру Гройсману – ИФ) и очень попросил его уволить этого человека. А премьер-министр сказал, что сейчас это решение от него не зависит", - заявил Зеленский в ходе рабочей поездки в Николаев в среду.

Он также сообщил, что этот вопрос будет решен после выборов.

"Будет новый премьер-министр – мы уволим этого человека", - сказал президент.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский пообещал попросить Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка.

Михаил Ноняк назначен главой Укртрансбезопасности решением правительства 20 апреля 2016 года. До этого занимал должность заместителя главы этой службы с января 2016 года. Ранее, с апреля 2014 года Ноняк занимал пост заместителя министра доходов и сборов.