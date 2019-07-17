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 Власть, Металлургия
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Все про:Зеленский (168) Кривой Рог (86) СБУ (395) Арселор (43) Баканов Иван (4)

 CБУ возбудила уголовное дело против меткомбината "ArcelorMittal Кривой Рог"

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды.

Факт возбуждения соответствующего уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("экоцид") подтвердили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее бывший житель Кривого Рога Владимир Зеленский, избранный президентом, в ходе визита на малую родину раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

В свою очередь, заместитель гендиректора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%. В производство вложено около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в эксплуатацию агрегаты, которые соответствуют таким нормам.

"Можно нас винить за то, что мы из 48 пунктов не выполнили 6. Тем не менее, мы планируем в следующие пять лет инвестировать в производство $1,8 млрд дополнительно, и это будут наши природоохранные мероприятия", – отметил замглавы компании.

В пресс-релизе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщается, что в первом полугодии 2019 года меткомбинат инвестировал в производство $168,2 млн, из них операционные затраты составили $47,8 млн, а капитальные инвестиции превысили $120,4 млн.

При этом отмечается, что "ArcelorMittal Кривой Рог" в этом году планирует завершить ряд масштабных инвестпроектов.

В пресс-релизе указано, что в 2018 году капитальные и операционные затраты "ArcelorMittal Кривой Рог" превысили $443 млн (в 2017 году – $337 млн). Общий объем капинвестиций в развитие предприятия в 2018–2022 годах по решению компании ArcelorMittal увеличен с $1,5 до $1,8 млрд.

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Как сообщалось, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Баканов – близкий друг Владимира Зеленского, с 25 января 2013 года – руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 года – лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137984
 
 
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 Топ комментарии
 
А як же "прибрати тиск на бізнес". Тобто срати в Чорне море вже можна ("Зе" зупиняє роботу екоінспекцій), а в Кривому Розі вже ні?
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Зеленскому надо напомнить список меткомбинатов Ахметова. Коксохимов Ахметова. Химзаводов Фирташа.

Криворожсталь - единственный завод реального иностранного инвестора.
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"Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды"


Это мать вашу КАК????
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становится явным, почему авто кортежа президента таранили автобусы с детьми...на автобусах была надпись ArcelorMittal
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Чи редактор тупуватий, чи СБУ? Кримінальні справи відкривають проти конкретних осіб, а за фактом (діями), коли особи не встановлені.
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Зараз вони взагалі не відкриваються. Зараз розпочинається досудове слідство з моменту внесення відомостей до ЄРДР і воно є так званим фактовим (по факту) до повідомлення про підозру
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Himikus‏ @MrHimikus 28 хв.28 хвилин тому

"АрселорМіттал" (Індія) та "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50% належить Evraz(русня), 50% Коломойський) разом дають 93% всіх забруднень повітря в Кр. Р. згідно даних 1кв. 2019р.

СБУ відкрила кримінальну справу по "АрселорМіттал".

До ГРЗ у СБУ претензій не має.




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лучше бы Метинвест пощипали - можно подумать Мариуполь цветет и пахнет
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Теперь по прихоти презика даже такие дела будет возбуждать только СБУ? Когда безопасностью страны займутся?
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Дело хорошее но сомневаюсь что это входит в компетенцию СБУ, есть же специальные экологические службы.
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А як же "прибрати тиск на бізнес". Тобто срати в Чорне море вже можна ("Зе" зупиняє роботу екоінспекцій), а в Кривому Розі вже ні?
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Зеленскому надо напомнить список меткомбинатов Ахметова. Коксохимов Ахметова. Химзаводов Фирташа.

Криворожсталь - единственный завод реального иностранного инвестора.
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"Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды"


Это мать вашу КАК????
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Це так
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на зустрічі з представниками бізнесу в Києві. "Окрема тема - це відносини бізнесу із силовими структурами. Почнемо з декомерціалізації Служби безпеки України. Зараз цим на операційному рівні займається Іван Баканов, а як тільки буде сформована нова Рада, я думаю, найближчим часом, ми запропонуємо невідкладно позбавити Службу безпеки України невластивих їй функцій", - сказав він. За словами Зеленського, Служба повинна боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом.
(с) УНІАН
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Це вам не якісь там дрібниці типу москальских шпіонів-діверсантів...
Саме екологічні питання має виявляти і документувати спецслужба із залученям всього спектру своїх сил та засобів.

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Екоцид, це коли ви 73% рослино/тварин мізки засрали.
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Що, був ще один дзвінок Баканову, про який ми не знали???
А за іншими фактами СБУ нічого не порушувала?
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Оно убирает конкурентов Бени и Ахмета, тупо, нагло, бо по другому оно не умеет. Но, зебилам в радость
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А заводы Ахметова ох как загрязняют!!! Но кто же его тронет? Он же памятник.
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БизнесЦензорНовостиВластьCБУ возбудила уголовное дело против меткомбината "ArcelorMittal Кривой Рог"
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