 CБУ возбудила уголовное дело против меткомбината "ArcelorMittal Кривой Рог"

Факт возбуждения соответствующего уголовного дела по статье 441 Уголовного кодекса Украины ("экоцид") подтвердили в пресс-службе СБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее бывший житель Кривого Рога Владимир Зеленский, избранный президентом, в ходе визита на малую родину раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

При этом он напомнил, что еще в 2016-2017 годах предприятие, в частности, должно было вывести из эксплуатации мартеновский цех и остановить двухванный сталеплавильный агрегат.

В свою очередь, заместитель гендиректора предприятия Александр Иванов рассказал, что за 13 лет после смены собственника предприятие сократило на 48% выбросы в атмосферу: с 403 тыс. тонн до 208 тыс. тонн, сбросы ливневых и сточных вод сократились на 80%. В производство вложено около $4,4 млрд. За этот период были выведены из эксплуатации агрегаты, которые не соответствуют украинским и международным нормам, введены в эксплуатацию агрегаты, которые соответствуют таким нормам.

"Можно нас винить за то, что мы из 48 пунктов не выполнили 6. Тем не менее, мы планируем в следующие пять лет инвестировать в производство $1,8 млрд дополнительно, и это будут наши природоохранные мероприятия", – отметил замглавы компании.

В пресс-релизе "ArcelorMittal Кривой Рог" сообщается, что в первом полугодии 2019 года меткомбинат инвестировал в производство $168,2 млн, из них операционные затраты составили $47,8 млн, а капитальные инвестиции превысили $120,4 млн.

При этом отмечается, что "ArcelorMittal Кривой Рог" в этом году планирует завершить ряд масштабных инвестпроектов.

В пресс-релизе указано, что в 2018 году капитальные и операционные затраты "ArcelorMittal Кривой Рог" превысили $443 млн (в 2017 году – $337 млн). Общий объем капинвестиций в развитие предприятия в 2018–2022 годах по решению компании ArcelorMittal увеличен с $1,5 до $1,8 млрд.

Читайте также: Глава ArcelorMittal пожаловался на рост коррупции и хаос на "Укрзализныце"

Как сообщалось, 22 мая президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ.

Баканов – близкий друг Владимира Зеленского, с 25 января 2013 года – руководитель ООО "Квартал 95". С декабря 2017 года – лидер партии "Слуга народа". На выборах-2019 возглавил штаб Владимира Зеленского.

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram