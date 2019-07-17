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 Зеленский ввел Баканова и Нефьодова в состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики и.о. главы СБУ Ивана Баканова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №523/2019 от 16 июля обнародован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, своим указом от 25 июня Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Главой Национального совета назначен заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка. Официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137981
 
 
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