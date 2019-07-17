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Все про:Укрпочта (331) Смелянский (54)

 "Укрпошта" увеличила убыток в 2,6 раза

АО "Укрпошта" в прошлом году увеличила чистый убыток в 2,6 раза, до 535 млн грн, сообщил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Аудиторы еще работают. Предварительно 535 млн грн чистого убытка", - сказал он.

Смелянский отметил, что основным фактором снижения чистого финансового результата является получение 1 млрд грн убытков на услуге по доставке пенсий.

По словам генерального директора, в 2018 году "Укрпошта" увеличила чистый доход более чем на 1,2 млрд грн, или на 23%, по сравнению с 2017 годом - до 6,8 млрд грн.

Также, Смелянский отметил, что в первом квартале 2019 года "Укрпошта" получила 221,4 млн гривен чистой прибыли против 295,2 млн гривен чистого убытка в первом квартале 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137974
 
 
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