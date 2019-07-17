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 Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней (обновлено)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отсрочки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№10462).

Текст законопроекта еще не обнародован, передает БизнесЦензор.

Как пояснил на брифинге заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка, законопроектом предложено отложить применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах, еще на 90 дней, передает Интерфакс-Украина.

"Предложение пока что звучит о 90 днях отсрочки для применения штрафных санкций. За эти 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом, наконец, урегулировать эту проблему", – сообщил Рябошапка.

Чиновник отметил, что третья законодательная инициатива Зеленского, предложенная на внеочередное заседание Рады 18 июля, появилась в повестке дня совсем недавно после одной из региональных поездок президента.

"Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей с тем, что с 24 августа к тем людям, которые не смогли вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены значительные штрафные санкции", – пояснил замглавы ОП.

Рябошапка отметил, что по информации Министерства инфраструктуры и МВД в Украине сегодня приблизительно от 600 до 800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации.

По мнению чиновника, в случае непринятия такого законопроекта парламентом может привести к достаточно серьезным конфликтам, "когда полиция начнет применять санкции, изымать автомобили".

Как сообщалось, в мае Верховная Рада отсрочила введение штрафных санкций (вплоть до конфискации авто) для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее – до 21 мая).

До этого, с 23 февраля в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение оборота использования данных автомобилей на территории Украины.

Таможни Государственной фискальной службы в период действия 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 22 февраля 2019 года включительно, оформили по этим льготным условиям свыше 218 тыс. авто. Всего за указанный период в бюджет уплачено 13,5 млрд грн таможенных платежей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137970
 
   
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 Топ комментарии
 
Ну шоб на выборы "лохи" пошли и за его "балаган" проголосовали..сперва на парламентских,а потом и на мстых.Через 90 деньков ждите, Вам насчитают,мало не покажется..
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І усі євробляхери кинулися прикладатися до дупи вибирати пана Зеленського. Щасти. Пан Зеленський - великий майстер свої обіцянки обертати на жарт. Схоже рейтинг таки у штопорі - якщо вже євробляхери знадобилися. Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней - Цензор.НЕТ 6839 Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней - Цензор.НЕТ 6839 Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней - Цензор.НЕТ 6839
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А народ хоче хоч якісь податки взагалі платити? - не путайте налоги и поборы под видом налогов! Более 200% налога на растаможку, а ещё этот гражданин от 20% до 40% уже оплатил налогов с зарплаты! Всё делалось под видом спасения национального автопрома, которого как оказалось нет. А потом петя запел о пенсиях и вуаля всё село получило по 32грн - смешно было очень!
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Ну шоб на выборы "лохи" пошли и за его "балаган" проголосовали..сперва на парламентских,а потом и на мстых.Через 90 деньков ждите, Вам насчитают,мало не покажется..
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Ну да, сделать нормальную растаможку - это балаган?* ПЕС уже сделал людям подарок, за тачку стоимостью 1000$ налог сверху 2400$. И 8% это много для них, лучше бы и не прошли вообще.
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Или зе говорит (и ты) говоришь что надо отменить совсем или в трещину со своим отложить. Манипулятор предвыборный.
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Без рады не сможет, потому и отлаживают. На ютуби есть видео
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І усі євробляхери кинулися прикладатися до дупи вибирати пана Зеленського. Щасти. Пан Зеленський - великий майстер свої обіцянки обертати на жарт. Схоже рейтинг таки у штопорі - якщо вже євробляхери знадобилися.
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А что ваш Пепе не слышал глас народа? Или народ выходил и просил обложить его налогами? Идите в томос который не читали...
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А народ хоче хоч якісь податки взагалі платити? Бабло в бюджет де будуть брати, може Коломойський дасть, чи в МВФ будем жебрати?
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А народ хоче хоч якісь податки взагалі платити? - не путайте налоги и поборы под видом налогов! Более 200% налога на растаможку, а ещё этот гражданин от 20% до 40% уже оплатил налогов с зарплаты! Всё делалось под видом спасения национального автопрома, которого как оказалось нет. А потом петя запел о пенсиях и вуаля всё село получило по 32грн - смешно было очень!
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Є закон - значить це податок законний. Не по кишені авто? не купляй. Машина це розкіш. Тим більше, що там збилися до купи не автолюбителі, а автобариги. Це дуже вигідний бізнес, що кришує МВС. Так що все справедливо. Щоб село одержувало більші пенсії, я б взагалі не знижував податки на євробляхи. Бо ця публіка не нажереться ніколи.
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Податок з зарплати тут ні до чого, є ще акциз і ввізне мито. Якщо хтось такий розумний, то відмініть мита і акцизи на всі товари.
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Все для лохоизбирателей!
То что Верховной Рады в которую он "внес законопроект" уже нет, это неважно - главное чтобы быдломасса видела что он для нее старается.
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Ух ти, вищого органу державної влади вже "немає"? Так це повалення конституційного ладу, не інакше Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней - Цензор.НЕТ 6188
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Браво, Зебил!
Это значит - все, кто платил налоги по машинам - лохи?
Спасибо, дитятко, мы все поняли...
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Що тільки не наобіцяєш перед виборами??? Особливо під дією певних речовин...
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"За эти 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом, наконец, урегулировать эту проблему", - сообщил Рябошапка.
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какие еще надо механизмы отрабатывать?? им уже давали 180 дней на растаможку, установили льготный тариф. не растаможили? теперь надо штрафовать! какие еще механизмы отрабатывать? понять и простить? да идите в сраку! налоги должны платить все!
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У торчка много корешей ездят на евробляхах Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней - Цензор.НЕТ 8487
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Кого ви мені вибрали президентом? Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней - Цензор.НЕТ 4705 одна фраза - 8 склейок! 0:07 - з паском 0:11 - без паска 0:31 - з паском 0:38 - без паска 0:43 - з паском 0:57 - без паска 1:06 - з паском 1:16 - без паска Зеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней - Цензор.НЕТ 2681
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дах проїжджаючого поряд джипа на рівні ліктя водія тесли...там таких кадрів було більше і ролик пошерстили, щоби не помітили - теслу з президентом за кермом везуть на прицепі... бо знову вчинить аварію, як було з дитячими автобусами
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тактически верный ход. еще немного голосов в копилку ЗЕбени это принесет.
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так, кто же отложит штрафы с 22 августа?...раду уже распустил, а новая еще не заработает... и будет 24 августа большой парад евробляхеров
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский предложил отложить штрафы для водителей евроблях еще на 90 дней (обновлено)
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