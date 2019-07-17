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Все про:Газпром (1268) Укртрансгаз (594) Транзит газа (199)

 "Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25%

Российский "Газпром" на 25% увеличил транзит газа в ЕС через территорию Украины, сообщает компания "Укртрансгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" Газпром резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС - на 25%, или 60 млн куб. м / сутки", - сообщает "Укртрансгаз".

По состоянию на утро 17 июля заявка на транзит составляет 300,2 млн куб. м/сутки, таким образом словацкий направление загрузится на 99% (через межгосударственную точку ГИС Ужгород).

"При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимумам "Северного потока-2" и условном "Северного потока-3" вместе взятыми", - сообщает "Укртрансгаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137962
 
   
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Правильнее было бы озаглавить так:
Украина увеличила транзит газпромовского газа через свою ГТС.
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Правильно називати суб'єкт - того хто приймає рішення, а не обслуговуючу організацію.
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...напевно, зупинено закладку газу на зиму в підземні сховища...?
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Який вигідний бізнес-партньор. Дайте йому знижечку.
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Навіть частіше, щороку планові ремонти на 2 північних маршрутах - через Балтійське море та Польщу.
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25%
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