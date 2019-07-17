 Кабмин уволил и. о. главы ГФС Власова (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано - сегодня решение одобрено", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина в среду.
По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.
Как сообщалось, 13 июля президент Владимир Зеленский призвал исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
В свою очередь глава ГФС 16 июля сообщил, что написал заявление об отставке с поста и.о. главы ГФС. Таким образом, он остается главой Одесской таможни.
Власов был назначен исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы осенью 2018 года. Решение о смене и.о. главы ГФС было принято в связи с отставкой Мирослава Продана.
тут стільки роботи
Только этот оказался обидчивым и уволился сразу, не объясняясь.
Пожимаю плечами.
Ты можешь хоть уссаться от восторга в ютубе, но президент не имеет права заставить министра нарушить закон и незаконно увольнять людей.
Стаття 3 Закону України "Про відпустки".
Право на відпустки у разі звільнення
За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.
Аналогичная норма содержится в международной Конвенции
Генеральна конференція Міжнародної організації праці від 3 червня 1970 року , которую ратифицировала Украина
Особі, що працює за наймом і відпрацювала мінімальний період,
відповідний тому, який може вимагатися згідно з параграфом 1
статті 5 цієї Конвенції, надається після припинення роботи
оплачувана відпустка, яка пропорціональна тривалості періоду її
роботи, за який вона ще не отримала відпустку або замість цього їй
виплачується компенсація чи надається еквівалентне право на
майбутню відпустку.
Или Зеленский может заставить министра нарушить международное законодательство фразой "Вы меня принимаете за идиота?".
Торжество быдла.
за яку мають надати просто компенсацію..
а це просто ухиляння від звільнення, чіпляння за посаду/потоки зубами і нігтями..
і тим більше, що вони всі були в.о.
У 99% работников которых Вы захотите выгнать, окажется несколько дней неиспользованного отпуска. Даже если написать причину почему берешь, это все равно неиспользованный ежегодный отпуск. И он имеет право его взять. Замы и взяли, чтобы разобраться, вдруг начальство передумает, остынет и т.п. Обычное дело у чинуш. Но сам Власов там причем? Зеля его выгнал просто так, для картинки в телевизоре, потому что не понял о чем тот говорит, а законов сам конечно не знает.
Власова выгнали запросто так, для картинки "слуга народа", и Власову большой респект что он послал этих тупарей нахер и не стал оправдываться