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 Мининфраструктуры планирует строить в Украине платные мосты

Министерство инфраструктуры Украины выступает за строительство в Украине платных мостов за счет частного подрядчика, сообщил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Надо и некоторые мосты сделать платными. Большинство мостов строятся в течение 15 лет. Например, Подольско-Воскресенский мост в Киеве или запорожский. Это долгострои, которые забирают деньги из местного бюджета. Возьмем американскую модель: даем это частному подрядчику (Владимиру Кличко это неоднократно предлагалось). Подрядчик сводит прозрачное финансирование, мы его согласовываем, подписываем и дальше он просто берет плату за проезд", - сказал замминистра.

При этом он добавил, что в первую очередь, нужно переходить к платным дорогам.

"Это надо делать срочно и в первую очередь начать с Кольцевой дороги Киева, поскольку она переполнена и люди часто ездят по обочине. Одесская трасса также переполнена", - отметил Довгань.

По оценкам Мининфраструктуры, всего на строительство дорог в Украине (в рамках Национальной транспортной стратегии) к 2030 году нужно заложить EUR50 млрд.

"Если будет постоянное финансирование, мы выходим где-то на EUR35 млрд из госбюджета. Остальные 15 млрд должен дать частный инвестор", - отметил замминистр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137949
 
 
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