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 Венесуэла хочет перейтин на российский аналог SWIFT, – Bloomberg

Правительство Венесуэлы рассматривает возможность перехода на российский аналог SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По их словам, чиновники венесуэльского ЦБ запросили информацию у коллег из РФ на случай введения санкций против Каракаса.

Источники отметили, что для перехода необходимо одобрение российского регулятора. ЦБ РФ и Венесуэлы не ответили на запрос агентства, а бельгийский оператор SWIFT отказался от комментариев.

В апреле Вашингтон ввел санкции против венесуэльского Центробанка. В мае американский Минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы, включив в черный список две компании и два танкера. Под санкциями находится государственная нефтегазовая компания PDVSA.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137945
 
 
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