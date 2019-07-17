 Венесуэла хочет перейтин на российский аналог SWIFT, – Bloomberg

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По их словам, чиновники венесуэльского ЦБ запросили информацию у коллег из РФ на случай введения санкций против Каракаса.

Источники отметили, что для перехода необходимо одобрение российского регулятора. ЦБ РФ и Венесуэлы не ответили на запрос агентства, а бельгийский оператор SWIFT отказался от комментариев.

В апреле Вашингтон ввел санкции против венесуэльского Центробанка. В мае американский Минфин расширил санкции в отношении Венесуэлы, включив в черный список две компании и два танкера. Под санкциями находится государственная нефтегазовая компания PDVSA.