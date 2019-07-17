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 "Укрзализныця" модернизировала 3 электрички

Компания "Укрзализныця" в 2019 году модернизировала 3 электрички для курсирования в Донецкой, Житомирской и Киевской областях

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Было капитально отремонтировано 14 секций, из которых сформировано 3 электропоезда. Всего в этом году планируется осуществить капитальный ремонт 39 секций - 8 составов электропоездов, сообщает "Укрзализныця".

Обновленные электрички соединяют Киев с Белой Церковью, Фастовом, Ротко, Мотовиловкой, Шепетовкой, Житомиром и курсируют на маршруте Бахмут - Лиман.

Все работы по модернизации электропоездов осуществлено на собственных мощностях "Укрзализныци" - на Киевском электровагоноремонтном заводе.

"Модернизация одного электропоезда обходится в более 64 млн грн с НДС, а приобретение нового стоит почти в 10 раз больше", - сообщает "Укрзализныця". Компания обещает, что срок эксплуатации поездов после такого ремонта составит 22 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137936
 
 
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