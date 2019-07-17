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 Фонд гарантирования получил нового директора-распорядителя

Административный совет Фонда гарантирования вкладов Украины назначил директором-распорядителем Фонда Светлану Рекрут.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

Рекрут занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования.

Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.

По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - сказала Рекрут.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137929
 
 
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Усі ці шалені борги виникли "завдяки" діяльності Гонтарєвої. Порошенківська "краща банкірша світу" нанесла шаленну шкоду Україні.
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хоть кто то сел за обанкроченный банк? держава все 5 лет покрывает их долги с нашего кармана а яга с пэтэй вещают о невиданных успехах по возврату средств в бюджет
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