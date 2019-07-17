 Фонд гарантирования получил нового директора-распорядителя

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

Рекрут занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования.

Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.

По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - сказала Рекрут.