 Бизнес-партнер Порошенко ушел с должности главы Фонд гарантирования (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования сообщает БизнесЦензор.

Рекрут занимала должность заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования.

Также Административный совет удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июля Константина Ворушилина с должности директора-распорядителя Фонда гарантирования.

По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - сказала Рекрут.

Как сообщалось, Константин Ворушилин ранее заявлял, что планирует покинуть должность главы Фонда гарантирования вкладов физических лиц после президентских выборов.

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Напомним, до назначения на пост главы Фондп гарантирования Константин Ворушилин возглавлял "Международный инвестиционный банк", 60% акций которого принадлежат президенту Петру Порошенко. Еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорю Кононенко. Кроме того, по 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Также 5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина.