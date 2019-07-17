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 С начала года "Укртранснафта" ликвидировала 10 врезок в нефтепровод

Государственная "Укртранснафта" ликвидировала с начала года десятую незаконную врезку в нефтепровод.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты" сообщает БизнесЦензор.

"16 июля 2019 специалисты АО "Укртранснафта" обнаружили несанкционированное вмешательство в работу нефтепровода "Кременчуг-Херсон", - сообщает компания.

На месте врезки сотрудники компании нашли два привареных к трубе патрубка и присоединенный к ним пятиметровый резиновый шланг. Врезку ликвидировали.

"Это уже десятая врезка в нефтепроводов, которую "Укртранснафта" ликвидировала с начала 2019 года", - сообщает компания..

Первую врезку в этом году специалисты "Укртранснафты" обнаружили 3 января на Львовщине на участке нефтепровода "Жулин-Дрогобыч". Вторую врезку "Укртранснафта" ликвидировала в конце января (н/п "Броды-Госграница").

Также незаконные врезки были обнаружены на участке "Мозырь-Броды", на участке "Броды-Госграница", н/п "Мозырь-Броды", 2 врезки к нефтепроводу "Кременчуг-Херсон" и две врезки - к нефтепровода "Дружба".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137928
 
 
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