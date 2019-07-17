 МХП Косюка увеличил производство курятины на 15%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже в среду, продажи курятины по итогам первого полугодия увеличились на 20% - до 345,28 тыс. тонн.

Объемы производства мяса птицы во втором квартале 2019 года возросли на 17% - до 182,31 тыс. тонн, а по итогам первого полугодия – на 15%, до 353,57 тыс. тонн. Увеличение в основном обусловлено увеличением производства куриного мяса в результате второго этапа по расширению Винницкого птицеводческого комплекса.

В течение второго квартала объем экспорта вырос на 39% и составил 97,44 тыс. тонн. В первом полугодии 2019 года экспорт мяса птицы возрос на 43% - до 190,48 тыс. тонн.

"МХП продолжил следовать стратегии, как географической диверсификации, так и оптимизации продуктового микса, направляя основные объемы экспорта курятины в страны Ближнего Востока и ЕС, Африки и Азии. Общий экспорт курятины в первом полугодии 2019 года составляет около 55% против 46% за первое полугодие 2018 года от общего объема продаж курятины", - указано в отчете.

Продажи МХП на внутреннем рынке во втором квартале возросли на 1% - до 83,84 тыс. тонн, в первом полугодии практически не изменились и составили 154,79 тыс. тонн.

Холдинг отмечает, что во втором квартале 2019 года средняя цена на курятину (как в Украине, так и на экспорт) составила 40,06 грн/кг натурального веса (без НДС), и осталась относительно стабильной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на курятину в первом полугодии 2019 года составляла 39,63 грн, и является стабильной по сравнению с первым полугодием предыдущего года.

Во втором квартале продажи подсолнечного масла МХП уменьшились на 14% - до 86,66 тыс. тонн. В первом полугодии экспорт подсолнечного масла составил 186,29 тыс. тонн, что на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт соевого масла во втором квартале составил 9,1 тыс. тонн, что на 32% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и совокупно за шесть месяцев 2019 года – 24,25 тыс. тонн, что на 23% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет высоких баз сравнения в отчетные периоды 2018 года. Также МХП продает соевый шрот третьим лицам.

"Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты", - отметили в МХП.

В 2019 году компания должна собрать урожай с около 365 тыс. га земли. МХП продолжает сбор рапса, ячменя и пшеницы. Урожай озимых культур собран с порядка 40% земель. Кукуруза, соя и подсолнечник находятся в хорошем состоянии.

Объем продаж готовой мясной продукции (колбасы и копченое мясо) в первом полугодии составил 16,67 тыс. тонн и остался относительно стабильным год к году. Средняя цена в І полугодии выросла на 10% - до 66,29 грн/кг (без НДС) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за роста цен на курятину.

Объем продаж полуфабрикатов за шесть месяцев 2019 года составил 8,47 тыс. тонн и остался относительно стабильным год к году. Средняя цена в первом полугодии снизилась на 10% - до 40,67 грн/кг (без НДС) в результате высокой сравнительной базы, в которую было включено соленое филе (полуфабрикат).

Во втором квартале 2019 года Perutnina Ptuj произвела 15,63 тыс. тонн курятины и индейки, а продажи мяса птицы составили 15,84 тыс. тонн. В первом полугодии производственные мощности PP составили 20,59 тыс. тонн курятины и индейки, тогда как продажи мяса птицы составляли 21,01 тыс. тонн.

Во втором квартале мясоперерабатывающие предприятия PP (сосиски и полуфабрикаты) произвели 8,37 тыс. тонн, а объем продаж составил 8,43 тыс. тонн. В первом полугодии 2019 года мясоперерабатывающие предприятия PP произвели 11,08 тыс. тонн продуктов мясопереработки, тогда как продажи составили 11,09 тыс. тонн.

В отчете компании указано, что с января 2019 года МХП ввел в эксплуатацию две дополнительные производственные площадки (бригады) и теперь выращивает птицу на пяти бригадах Винницкого птицекомплекса. Позже в этом году планируется запуск двух дополнительных производственных площадок для выращивания птицы. Ожидается, что в 2019 году МХП произведет примерно на 15% больше курятины (около 100 тыс. тонн).

Производственные мощности птицеводческого направления компании в течение отчетного периода работали на полную мощность.

"Мироновский хлебопродукт" - крупнейший производитель курятины в Украине. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.