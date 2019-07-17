 Министр обороны Германии возглавит Еврокомиссию

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Она займёт должность c 1 ноября, сменив люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной, возглавляющей этот орган. Ранее в своей карьере она уже стала первой женщиной, возглавляющей министерство обороны Германии, этот пост она покинет 17 июля.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против – 327. Кандидатура чиновника стала результатом долгих переговоров на саммите Евросоюза в Брюсселе и дебатов в Европарламенте.