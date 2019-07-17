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Все про:Еврокомиссия (510) фон дер Ляйен Урсула (1)

 Министр обороны Германии возглавит Еврокомиссию

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана главой высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе – Европейской комиссии.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Она займёт должность c 1 ноября, сменив люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной, возглавляющей этот орган. Ранее в своей карьере она уже стала первой женщиной, возглавляющей министерство обороны Германии, этот пост она покинет 17 июля.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против – 327. Кандидатура чиновника стала результатом долгих переговоров на саммите Евросоюза в Брюсселе и дебатов в Европарламенте.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137907
 
 
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