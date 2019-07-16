 КСУ признал конституционным закон о декоммунизации

Соответствующее решение Суд принял 16 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики – тождественными. Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали ее сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению", – сказано в сообщении.

В частности, КСУ исходил из того, что коммунистический режим отрицал и ограничивал права человека, исключил демократическую организацию государственной власти. Узурпация государственной власти коммунистическим режимом осуществлялась, в частности путем ликвидации свободы политической деятельности, устранение политических оппонентов и предотвращения политической конкуренции.

Конституционный Суд также подчеркивает, что красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство.

"Итак, осуждение законом нацистского режима и коммунистического режима и установления запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью – не допустить возврата к тоталитарному прошлому", – сказано в решении суда.

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В итоге Конституционный Суд пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима и нацистского режима, публичное использование их символов является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, защита которых является обязанностью всех органов государственной власти, а закон является конституционным.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

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