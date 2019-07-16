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 Кристин Лагард ушла в отставку с поста главы МВФ

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард покинет должность с 12 сентября.

Об этом говорится в заявлении Лагард, которое обнародовано на сайте МВФ, передает БизнесЦензор.

"Я встречалась с Исполнительным советом и подала заявление об уходе из Фонда, которое вступит в силу с 12 сентября 2019 года. Приостановление моих обязанностей в качестве управляющего директора, о котором было объявлено ранее, будет оставаться в силе до тех пор", – заявила Лагард.

Глава МВФ напомнила, что решение связано с выдвижением ее кандидатуры на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового управляющего директора. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности управляющего директора", – добавила Лагард.

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Как сообщалось, в начале июля Кристин Лагард приостановила работу на должности главы МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на президента Европейского центрального банка.

Напомним, Кристин Лагард занимает должность директора-распорядителя Международного валютного фонда с июля 2011 года, ранее она занимала должности министра экономики и финансов Франции.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137862
 
 
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