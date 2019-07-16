 Заводы Коломойского потребовали льгот после запуска рынка электроэнергии

Об этом заявили руководители предприятий на "круглом" столе о первых итогах работы рынка в парламентском профильном комитете в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, глава правления ЗЗФ Павел Кравченко отметил, что в себестоимости продукции предприятия электроэнергия составляет около 60%, и новые цены на это сырье привели к убытку завода примерно в 70 млн грн в месяц, а НЗФ – в 122 млн грн.

Топ-менеджер добавил, что даже с новой ценой ЗЗФ с его относительно ровным графиком потребления вынужден для полного удовлетворения своих нужд 12% электроэнергии покупать на самом дорогом балансирующем рынке.

Руководитель ЗЗФ уточнил, что его завод потребляет около 179 СВт, а НЗФ – около 425 МВт.

Глава правления НЗФ Владимир Куцин добавил, что продукция предприятия подорожала на $75 за тонну, что делает его неконкурентоспособным на мировом рынке, и при сохранении такой ситуации предприятия вынуждены будут остановиться.

Руководители ферросплавных заводов, уже добившиеся остановки решения регулятора НКРЭКУ о повышении тарифа "Укрэнерго" в июле, заявили, что оспорят и новое решение НКРЭКУ о снижении этого тарифа на 10% в августе.

Топ-менеджеры добавил, что необходимо предоставить заводам возможность заключать двусторонние договора с производителем дешевой электроэнергии "Энергоатом" или установить ограничения цен для энергоемких экспортных предприятий.

Читайте также: "Укрэнерго" заметило дефицит резервов после запуска рынка электроэнергии

В свою очередь представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус отметил, что заключение подобных эксклюзивных контрактов НЗФ и ЗЗФ, афилированных с экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, вызовет много кривотолков, поэтому необходимо разрабатывать единые критерии для всех предприятий с высокой долей электроэнергии в себестоимости, например, свыше 30%.

В то же время глава крупнейшего в Украине частного энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко предложил ферросплавщикам провести переговоры о возможности заключения двусторонних договоров. По его словам, ДТЭК мог бы выделить под эти поставки отдельные блоки.

На подорожание электроэнергии в размере до 25% с 1 июля пожаловался и ряд крупных потребителей: директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, представитель ArcelorMittal Кривой Рог, директор Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) Владимир Сивак. По словам последнего, электроэнергия составляет около 30-35% в себестоимости конечной продукции, поэтому предприятие сейчас работает в убыток.

В ходе заседания достигнута договоренность провести 18 июля при координации главы парламентского комитета Александра Домбровского заседание рабочей группы с участием регулятора НКРЭКУ и Минэнергоугля, на котором обсудить возможные пути решения проблемы крупных потребителей электроэнергии.

Кроме этого, НКРЭКУ 17 июля обсудит ситуацию с водоканалами, которые также пожаловались на подорожание электроэнергии в среднем на 20% и ряд других сложностей, с которыми они столкнулись после запуска рынка.

Читайте также: За два дня работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 22%

Как сообщалось, накануне глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Напомниим, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram