 "Нафтогаз" выплатит дивиденды в госбюджет после размещения евробондов, – Коболев

Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в эфире "Радио НВ", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нафтогаз" провел достаточно успешное размещение с привлекательными процентами на сумму более чем $1 млрд. Мы видели спрос даже на дополнительные средства… Это позволяет нам с определенной уверенностью смотреть в бедующие и выполнить все задачи нашего акционера как по обеспечению безопасности украинских граждан (речь идет о закачке необходимых для прохождения следующего отопительного сезона объемов газа в ПХГ, – ред.), так и по наполнению украинского бюджета", – заявил Коболев.

Как сообщалось, "Нафтогаз" 12 июля разместил два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах США: на сумму 600 млн евро на 5 лет под 7,125% и $335 млн под 7,375% годовых на 3 года.

Ранее Окружной административный суд по иску НАК "Нафтогаз Украины"остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

При этом глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК выплатил в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год и пояснил отказ выплачивать остальные средства необходимостью финансирования закупки газа на зиму.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимонайти $1 млрд.

Украина планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

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