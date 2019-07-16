 "Нафтогаз" отсудил у Одесского припортового завода 2,2 миллиарда долга

Соответствующие судебные решения от 25 и 26 июня обнародованы в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, согласно решению суда от 25 июня, ОПЗ должен оплатить 1,47 млрд грн за потребленный (на основании договора №224/16-ПР-15 от 4 октября 2016 года) природный газ.

В том числе 1,37 млрд грн – основанная сумма долга, остальное – пеня (32,35 млн грн), штраф (60,24 млн грн), годовые (6,47 млн грн) и инфляционные потери (3,43 млн грн).

В рамках этого же договора на поставку ОПЗ должен оплатить еще 573,28 млн грн (судебное решение от 26 июня) начислений, из которых 338 млн грн – инфляционные потери за 2017 год, 154,71 млн грн – пеня, 80,57 млн грн годовых.

Кроме того, третьим судебным решением от 25 июня суд обязал ОПЗ выплатить 179,48 млн грн задолженности за газ, потребленный в рамках договора №193/16/ОПЗ-ПР от 28 июля 2016 года. Из них сумма основного долга – 142,96 млн грн, пеня – 14,98 млн грн, штраф – 10,36 млн грн, 1,53 млн грн – годовые, 9,67 млн грн – инфляционные потери.

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Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Для возобновления работы предприятие несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако, пока без успеха.

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

В 2018 году ОПЗ сократил чистый убыток почти вдвое (на 725,44 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 750,46 млн грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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