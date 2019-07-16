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 Миноритарии обжаловали 12% случаев принудительного выкупа акций, – НКЦБФР

Жалобы на принудительный выкуп акции миноритариев мажоритарным акционером с долей 95% (squeeze-out) поданы только в 34 случаях, тогда как общее количество продедур squeeze-out на 12 июля 2019 года составило 287 процедур.

Об этом сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В последнее время некоторые специалисты и депутаты прошлого 8-го созыва Верховной Рады, которые подали в Конституционный суде обращение относительно процедуры squeeze-out, пытаются сформировать мнение, что эта процедура не устраивает слишком многих, поэтому нужно все отменить. Жалобы о несогласии с процедурой squeeze-out комиссия получила по 34 процедурам. В то же время 21,6 тыс. акционеров уже получили средства за продажу своих акций. Общая сумма выплаченных средств – 667,8 млн грн", – сообщил Хромаев.

Глава НКЦБФР добавил, что половина жалоб по squeeze-out касалась цены акций, и Фонд госимущества сделал отрицательные заключения по 17 оценкам. Эти заключения Фонда позволят акционерам-миноритариям защитить свои права в судебном порядке.

По данным главы НКЦБФР, общая сумма средств к уплате по 287 процедурам squeeze-out составляет 1,35 млрд грн, эскроу-счета открыты на общую сумму 1,02 млрд грн.

Как сообщалось, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Основному закону (конституционности) некоторых положений закона "Об акционерных обществах" в части squeeze-out.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137839
 
 
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