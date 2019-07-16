 "Укргидроэнерго" запустило турбину Киевской ГАЭС после года реконструкции

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго", передает БизнесЦензор.

Этап опытной эксплуатации оборудования будет проходить с июля по сентябрь, в промышленную эксплуатацию гидроагрегат №2 будет введен 1 октября.

Гидроагрегат был выведен из промышленной эксплуатации в июне 2018 года. Реконструкцию проводили АО "Турбоатом" совместно с ГП "Завод "Электротяжмаш".

Работы выполнялись в соответствии с Контрактом на реконструкцию гидроагрегатов Киевской ГАЭС №2, 4, 6 на средства Европейского Инвестиционного Банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Во время пуска реконструированного гидроагрегата гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота отметил, что благодаря установленным новым турбине и генератору прирост мощности гидроагрегата №2 Киевской ГАЭС в настоящее время составляет 5,3 МВт. Поэтому по результатам реконструкции мощность агрегата возросла до 46,8 МВт.

"Киевская ГАЭС – одна из первых гидроаккумулирующих станций, построенных в Советском Союзе. Конечно, учитывая возраст оборудования, пришел срок его реабилитации", – отметил Сирота.

Читайте также: "Турбоатом" полностью заменил поставки российского оборудования для украинских АЭС

Экологическими результатами реконструкции гидроагрегата №2 Киевской ГАЭС будут уменьшения техногенной нагрузки на окружающую среду, снижение вредного воздействия выбросов на здоровье населения за счет уменьшенного использования органического топлива и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в том числе парниковых газов. Реконструированный гидроагрегат также сделает невозможным попадание масел в воды Днепра.

Сейчас на Киевской ГАЭС проводятся работы по контракту на реконструкцию гидроагрегатов №2, 4, 6. Сумма контракта 468,7 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram