[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.73 28.89
 Финансы
  93  0
Все про:госдолг (377) Минфин (1139) ОВГЗ (233) облигации (592) Маркарова (116)

 Минфин провел рекордное размещение облигаций на внутреннем рынке

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 16 июля в государственный бюджет привлечено 33,29 млрд грн (в эквиваленте по курсу Национального банка Украины (НБУ).

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Крупнейшие размещение года! 33,3 млрд гривен в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривне и $1 млрд в долларах США", – сообщила глава Минфина.

Маркарова указала, что при этом министерству удалось снизить стоимость привлеченных средств.

"Ставки доходности снижены по всем инструментам, особенно по 3-месячным ОВГЗ в гривне – 17,0% (снижение на 24 базисных пункта), по 1-летним ОВГЗ в долларах США – 6,5% (снижение на 50 б.п.), по 2-летним ОВГЗ в долларах США – 7% (снижение на 50 б.п.)", – уточнила министр финансов.

Как сообщалось, по результатам предыдущего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июля Минфин привлек в государственный бюджет 6,01 млрд грн, что на 2 млрд грн меньше, чем неделей ранее. При этом уровень доходности снижен почти по всем инструментам.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137830
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыМинфин провел рекордное размещение облигаций на внутреннем рынке
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Зеленский Киев Нацполиция Пристайко Россия СБУ суд США
 
 
 
 
 
 вверх